Театриум на Серпуховке представляет главную премьеру сезона - музыкальный спектакль для всей семьи Тайна волшебного зелья, приглашающий зрителя в загадочный мир балканской культуры. Показы пройдут на большой сцене театра с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года.

"Театриум на Серпуховке" представляет главную премьеру сезона — музыкальный спектакль для всей семьи "Тайна волшебного зелья", приглашающий зрителя в загадочный мир балканской культуры. Показы пройдут на большой сцене театра с 20 декабря 2019 года по 8 января 2020 года и будут сопровождаться новогодней интерактивной программой."Тайна волшебного зелья" — это героическая сказка, щедро сдобренная энергичной народной музыкой, раскрашенная невероятными цветами природы Балкан, обильно приправленная особым юмором и все это в "обертке" из загадок, тайн и волшебства."На сегодняшний день ни один театр так, как "Театриум", не разрабатывает этническую серию спектаклей. В предыдущие годы мы погружались в русскую, арабскую, индийскую, японскую, английскую, итальянскую культуру разных эпох — и теперь добрались до Балкан. Они нам очень интересны", — говорит режиссер Тереза Дурова.Главному герою сказки — странствующему плотнику по имени Петко — предстоит столкнуться с невероятным количеством событий, людей и странных существ. Шутка ли — за одни сутки устроиться на работу к самому неподходящему боссу, чуть не погибнуть, перечинить кучу поломанной мебели, не сказать ни слова неправды и при всем при этом остаться человеком! Но Петко верен себе и своей работе. Он знает: в любой непонятной ситуации делай то, что ты делаешь хорошо. И этот принцип не только всякий раз его выручает, но и позволяет найти свою любовь."На основании сказок и легенд балканских стран Артем Абрамов написал собственный сюжет — так появилась сказка "Тайна волшебного зелья". Мы наполнили ее традиционными праздниками, движениями, танцами, народными музыкальными инструментами и песнями, пословицами и поговорками", — рассказывает режиссер Тереза Дурова.