В семье Татьяны Булановой радостные перемены. Певица сообщила о скором бракосочетании.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-tatyana-bulanova-obyavila-o-svadbe.html" target="_blank">Татьяна Буланова объявила о свадьбе</a> - В семье Татьяны Булановой радостные перемены. Певица сообщила о скором бракосочетании.
[url=https://33live.ru/novosti/12-12-2019-tatyana-bulanova-obyavila-o-svadbe.html]Татьяна Буланова объявила о свадьбе[/url] - В семье Татьяны Булановой радостные перемены. Певица сообщила о скором бракосочетании.