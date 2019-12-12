Актриса Любовь Толкалина раскрыла большой секрет красавицы-дочки Марии. Женщина случайно проговорилась о важном событии в жизни Марии.

Актриса Любовь Толкалина раскрыла большой секрет красавицы-дочки Марии. Женщина случайно проговорилась о важном событии в жизни Марии.Несколько месяцев назад 18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского переехала в Санкт-Петербург вместе со своим молодым человеком. Не так давно возлюбленные демонстрировали обручальные кольца в "Инстаграме", но теперь стало известно, что дело продвинулось дальше помолвки.Рекламируя аккаунт, посвященный домашним животным у себя на странице, которым также занимается Маша, Толкалина обмолвилась о том, что дочь вышла замуж. Во время переписки с одним из пользователей, прокомментировавшим запись, женщина выдала секрет своего ненаглядного чада. "Я уж подумал замуж выходит", – написал фолловер Толкалиной. На это она лаконично ответила ему: "Уже вышла".Мария и ее избранник – 27-летний Никита встречаются уже больше года. Молодые люди случайно познакомились на Киевском вокзале в столице. Изначально, они были друзьями – ребятам нравилось проводить время в общении друг с другом, но потом их отношения стали быстро развиваться в романтическом ключе. Впрочем, родители юной прелестницы не возражали. Любовь Толкалина одобрила выбор наследницы."Я Никиту достаточно долго не знакомила с родителями. Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Наоборот, боялась, что Никите они не понравятся. Но, как видите, все хорошо. Мама Никиту очень любит. Папа же сказал, что не может его объективно оценить, ведь он мой папа, я для него всегда маленькая Маша", – передает слова Марии издание .17 Окт 2019 в 6:20 PDT