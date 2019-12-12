В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп рассказал, что хотел бы в несколько раз увеличить товарооборот между странами. Столь щедрое предложение прозвучало от американского лидера несмотря на наличие санкций, ограничивающих возможности для сотрудничества Москвы и Вашингтона.

В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп рассказал, что хотел бы в несколько раз увеличить товарооборот между странами. Столь щедрое предложение прозвучало от американского лидера несмотря на наличие санкций, ограничивающих возможности для сотрудничества Москвы и Вашингтона.Еще до того, как Сергей Лавров прибыл в США, госсекретарь Майкл Помпео признался, что власти США хотели бы поговорить с российской стороной о бизнесе, передает "". Сообщается, что отходить от этих планов Дональд Трамп не стал, и этот вопрос был поднят на переговорах с главой МИД России.При этом предметно вопрос товарооборота между странами не обсуждался, передает . Также Майкл Помпео не стал уточнять, как планы американского лидера будут реализовываться в свете действующих в США антироссийских санкций. Официально сообщить обо всем этом он пообещал позже. "Думаю, что достаточно скоро мы сделаем заявление об экономических прорывах в нашем сотрудничестве", – цитирует телеканал "" госсекретаря США.Также по итогам встречи с Дональдом Трампом Сергей Лавров отметил, что даже в условиях искусственных экономических ограничений товарооборот между странами все равно растет, передает . Как подсчитала российская сторона, с 20 миллиардов долларов этот показатель поднялся до 27 миллиардов долларов.Материал дополняется.