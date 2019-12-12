ОМВД России по району Бирюлево Восточное устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Филипповой Ксении Никитичны...

ОМВД России по району Бирюлево Восточное устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Филипповой Ксении Никитичны, 15.05.2002 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 7 декабря 2019 года ушла из дома на Касимовской улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 20-25 лет, рост 173-176 см., плотного телосложения, волосы рыжего цвета, стрижка «карэ», нос ровный средней длинны, имеется шрам на левой руке и на левом бедре.Была одета: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).