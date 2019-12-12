ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тарасова Павла Егоровича...

ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тарасова Павла Егоровича, 1934 года рождения, местонахождение которого неизвестно с мая 2019 года.Приметы: европейский тип внешности, на вид 80 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы волнистые светло-русые, имеются залысины, глаза серые.Одежда: Пиджак, рубашка голубого цвета, шерстяные брюки темного цвета, черные кожаные туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495) 302-12-73 или в службу «102» (с мобильного-112).Пресс-служба УВД по ВАО8 (495) 965-29-73