УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что использование Единого портала государственных услуг позволяет сэкономить время и подавать заявления в электронном виде...

Отдел по вопросам миграции по Северному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве рекомендует обращаться с заявлениями на оказание государственных услуг в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).Посредством системы электронной очереди граждане могут записаться в живую очередь или выбрать любое удобное для себя время приема по предварительной записи, исходя из графика работы подразделения. С ее помощью можно также оценить качество работы сотрудников.Заявление можно подать, находясь как дома, так и в любом другом месте, с помощью мобильного приложения (https://www.gosuslugi.ru/help/mobile). Также есть возможность отследить статус своего обращения и владеть полной информацией о сроках изготовления документа. Кроме того, через портал госуслуг можно оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта со скидкой в 30%.Всю интересующую информацию о портале Вы сможете найти на Информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, на официальном сайте УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве (сао.мск.мвд.рф), а так же на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29