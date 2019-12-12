Помощь в регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг готовы оказать сотрудники отдела по вопросам миграции...
УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает о предоставлении государственных услуг в сфере миграции.
Получить государственные услуги можно одним из наиболее удобных способов:
- в электронном виде на (ЕПГУ);
- в многофункциональном центре (МФЦ);
- в подразделении по вопросам миграции.
Для того, чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».
Помощь в регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг готовы оказать сотрудники отдела по вопросам миграции при обращении за получением соответствующих государственных услуг.
Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо:
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
- адрес электронной почты;
- номер сотового телефона.
Только оформление Подтвержденной учетной записи открывает все возможности портала. После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте заказным письмом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета».
Также получить код доступа к порталу можно в ближайшем многофункциональном центре, в котором в течении дня можно получить код активации личного кабинета Единого портала государственных услуг при предъявлении паспорта гражданина РФ и страхового свидетельства Пенсионного фонда (СНИЛС). Плата за услугу не взимается.
В ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве можно получить следующие виды государственных услуг в сфере миграции:
- выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;
- выдача заграничного паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания (так называемая временная регистрация);
- получение адресно-справочной информации;
- оформление приглашения иностранному гражданину на въезд в РФ;
- миграционный учет;
- оформление разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ, гражданства РФ;
- оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз иностранным гражданам.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29