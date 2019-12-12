Помощь в регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг готовы оказать сотрудники отдела по вопросам миграции...

УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает о предоставлении государственных услуг в сфере миграции.Получить государственные услуги можно одним из наиболее удобных способов:- в электронном виде на (ЕПГУ);- в многофункциональном центре (МФЦ);- в подразделении по вопросам миграции.Для того, чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».Помощь в регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг готовы оказать сотрудники отдела по вопросам миграции при обращении за получением соответствующих государственных услуг.Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо:- Паспорт гражданина Российской Федерации;- СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);- адрес электронной почты;- номер сотового телефона.Только оформление Подтвержденной учетной записи открывает все возможности портала. После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте заказным письмом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета».Также получить код доступа к порталу можно в ближайшем многофункциональном центре, в котором в течении дня можно получить код активации личного кабинета Единого портала государственных услуг при предъявлении паспорта гражданина РФ и страхового свидетельства Пенсионного фонда (СНИЛС). Плата за услугу не взимается.В ОВМ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве можно получить следующие виды государственных услуг в сфере миграции:- выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;- выдача заграничного паспорта;- регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания (так называемая временная регистрация);- получение адресно-справочной информации;- оформление приглашения иностранному гражданину на въезд в РФ;- миграционный учет;- оформление разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ, гражданства РФ;- оформление, выдача, продление срока действия и восстановление виз иностранным гражданам.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29