Украинская экономика продолжает находиться в подвешенном состоянии и остается на плаву исключительно за счет внешних вливаний. Бывший министр экономики страны Виктор Суслов предупредил, что гражданам стоит начать готовится к дефолту.

Украинская экономика продолжает находиться в подвешенном состоянии и остается на плаву исключительно за счет внешних вливаний. Бывший министр экономики страны Виктор Суслов предупредил, что гражданам стоит начать готовится к дефолту.Дефолт Украины предсказывали многие эксперты еще давно. Действительно, благополучной экономику страны нельзя было назвать с самого момента провозглашения ей независимости, а после государственного переворота в 2014 году ситуация ухудшилась еще сильнее.Тем не менее, развития событий по катастрофическому сценарию раз за разом удавалось избегать. Добиться этого удавалось, главным образом, за счет привлечения денег из-за рубежа. Однако переломить негативную тенденцию подобный подход оказался не в силах. В итоге негативное сальдо торгового баланса приблизилось к отметке в 11 миллиардов долларов.На этом фоне крайне неуместными выглядят заявления украинских чиновников о том, что в ближайшие годы Украина прекратит свое сотрудничество с Международным валютным фондом. Возможно, что Киеву удастся получить какие-то другие кредиты, однако действенность такой политики вызывает серьезные сомнения."Никакая страна бесконечно жить, делая новые и новые долги и набирая кредиты, не может", – цитирует "" бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова. В конечном счете дело может закончиться дефолтом Украины, знаменующим собой полную экономическую несостоятельность страны. Первые признаки начала этого процесса можно заметить и сейчас."Бюджетный кризис уже начался", – подчеркнул экс-министр.Материал дополняется.