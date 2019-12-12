Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане разыскивают пятилетнюю девочку, которую продали чужим людям без ведома ее матери. С заявлением о пропаже дочери в дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница Избербаша.

Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане разыскивают пятилетнюю девочку, которую продали чужим людям без ведома ее матери. С заявлением о пропаже дочери в дежурную часть полиции обратилась 29-летняя жительница Избербаша.В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Установлено, что в 2015 году женщина передала новорожденного ребенка на воспитание знакомым, поскольку испытывала финансовые трудности.Как сообщается на сайте МВД по Республике Дагестан, местонахождение девочки установлено. Она воспитывается в благополучной семье, которая не совершает по отношению к ней противоправных действий.Проверка позволит оценить действия каждой из сторон. На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.В то же время "Интерфакс" сообщает, что жительница Избербаша передала свою дочку подруге, которая знала, кому можно доверить ребенка, после чего увезла его. Через полгода мать попросила вернуть девочку, но знакомая заявила, что продала ее.Агентство ссылается на информированный источник, который сообщил, что злоумышленница на просьбу женщины вернуть ребенка дала ей 90 тысяч рублей, но потерпевшая не взяла сумму.Отец ребенка бросил семью еще до рождения дочери, а от беременной девушки отвернулись родственники. Она вынужденно поселилась у подруги, которая приняла ее вместе с ребенком из-за детского пособия. Знакомая изъявила желание помочь матери девочке и передала несовершеннолетнюю на воспитание, но впоследствии якобы продала ее. Отмечается, что в настоящее время установлено, кому был продан ребенок.