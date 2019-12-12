Он должен выплатить мигранту тысячу евро.

В немецком городе Аугсбург суд обязал пенсионера выплатить штраф тысяча евро мигранту из Африки за отказ в аренде квартиры.Пожилой мужчина в своем объявлении включил пункт - "только немцам". Он прекращал телефонный разговор, когда понимал, что арендой его недвижимости заинтересовался иностранец.Суд постановил, что арендодатели не могут размещать объявления с формулировкой "только немцам". Пострадавшим признан приезжий из Буркина-Фасо. Владелец квартиры признался в том, что хотел сдавать свою квартирам жителям Германии, так как до этого у него был конфликт с арендатором турецкого происхождения, пишет Deutsche Welle.