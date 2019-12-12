Мероприятие приурочено ко Дню Конституции Российской Федерации

В День Конституции в многофункциональном центре «Ваши документы» города Гороховца состоялась торжественная церемония принятия Присяги и вручения паспортов гражданина Российской Федерации.В мероприятии приняли участие начальник Отделения МВД России по Гороховецкому району Кирилл Решетов, начальник миграционного пункта Владимир Бутарович, заведующая отделом ЗАГС администрации Гороховецкого района Елена Матвеева, заместитель главы администрации Гороховецкого района Оксана Рябовол и руководитель МФЦ Надежда Луковникова.Юные жители Гороховца в торжественной обстановке получили первые в своей жизни паспорта.Также в этот день паспорта граждан Российской Федерации получили шестеро уроженцев бывших союзных республик. Изъявив желание стать гражданами Российской Федерации, они поочередно зачитали текст Присяги, подтвердив тем самым желание соблюдать Конституцию и законодательство, уважать культуру и традиции страны, в которой будут жить.Вручив паспорта, подполковник полиции Кирилл Решетов обратился к участникам встречи с поздравлениями и пожеланиями с честью нести звание гражданина Российской Федерации и быть верными стране.