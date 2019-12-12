В ходе личного досмотра полицейские изъяли у фигуранта свертки с наркотиком

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Коврова. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).В ходе предварительного следствия установлено, что 20 августа текущего года обвиняемый для личного потребления заказал посредством сети Интернет наркотическое средство в крупном размере. Сверток с наркотиком он забрал после оплаты в условленном месте в лесном массиве.В этот же день он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. При личном досмотре у молодого человека в рюкзаке были обнаружены и изъяты три полимерных пакета с порошкообразным содержимым внутри.Результатами проведенного впоследствии химического исследования подтверждено, что в свертках находилась смесь, содержащая в своем составе наркотическое средство мефедрон, общей массой 6,16 грамма.Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что наркотические вещества приобрел для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех.