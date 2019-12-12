В центральной части Мексики перевозивший паломников автобус врезался в прицеп седельного тягача. По предварительным данным, жертвами ДТП стали, по меньшей мере, два человека, более 14 получили травмы различной степени тяжести.

В центральной части Мексики перевозивший паломников автобус врезался в прицеп седельного тягача. По предварительным данным, жертвами ДТП стали, по меньшей мере, два человека, более 14 получили травмы различной степени тяжести.Пострадавшим оказана медицинская помощь, сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств случившегося, передает ТАСС. О возможных причинах инцидента пока не сообщается.