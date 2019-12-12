В Петербурге любители палеонтологии обратили внимание на наземный вестибюль станции метро Лесная. В плитах, которыми он отделан, они обнаружили окаменелости ордовикского периода. Их возраст может составлять около 485 миллионов лет.

В Петербурге любители палеонтологии обратили внимание на наземный вестибюль станции метро "Лесная", который был отремонтирован два года назад.В плитах, которыми он отделан, были обнаружены окаменелости ордовикского периода. Их возраст может составлять около 485 миллионов лет, пишет издание Neva.Today.Члены "Кружка любительской палеонтологии" сообщили, что обнаружили в стенах станции метро вымершие цистодеи и эндоцерасы, а также брахиоподы. Свои находки они сфотографировали и выложили в своей группе "ВКонтакте".Они также отметили, что станция отделана двумя видами плит — грубыми необработанными и гладкими тонкими, и в них одни и те же окаменелости выглядят совершенно по-разному.Любители окаменелостей обнаружили там и трубочку сифона эндоцераса, которую редко можно увидеть в такой сохранности.