В четверг утром в столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на данные сервиса Яндекс.Расписание. В Домодедово перенесли 27 ..

В четверг утром в столичных аэропортах задержали и отменили более 70 рейсов. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".В Домодедово перенесли 27 полетов и отменили 16. В Шереметьево пассажиры 15 рейсов вылетят в другое время. В аэропорту Внуково задержали 10 полетов и аннулировали три.Как уточняет "", причиной изменений в расписании стали погодные условия. Накануне в Московский регион пришел холодный атмосферный фронт.