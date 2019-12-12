В гостинице Рэдиссон Славянская в Москве 12 декабря Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона под руководством ее президента Ильгама Рагимова провела международную конференцию. Мероприятие было посвящено вопросам развития современного государства в эпоху глобальных трансформаций.

В гостинице Рэдиссон Славянская в Москве 12 декабря Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийскогорегиона под руководством ее президента Ильгама Рагимова провела международную конференцию. Мероприятие было посвящено вопросамразвития современного государства в эпоху глобальных трансформаций.На конференции собрались более 100 участников из 13 стран Европы, Азии и СНГ. Они рассматривали правовые рычаги, которые могли бы помочь в решении актуальных проблем современного государства. В число вызовов, ответы на которые искали гости мероприятия, вошли экстремизм, терроризм и коррупция."Государство – живой механизм, его сущность со временем меняется.Особенно стремительны изменения в эпоху глобальных трансформаций", – объяснил тему международной конференции президентАссоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, заслуженный юристАзербайджана, доктор юридических наук, профессор Ильгам Рагимов.Он добавил ,что в современном мире государство становится многофункциональным. Также оно берет на себя решение задач, которые раньше не существовали – решение проблемы терроризма, защита экологии и другие. "И здесь очень важно международное сотрудничество для решенияпрактических задач и совместного развития", – подчеркнул Ильгам Рагимов.Свой доклад на главную тему конференции "Современноегосударство в эпоху глобальных трансформаций" представил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что тенденцией, которая провоцирует проблемы в мире, заключена в кризисе либерализма."Нужно вернуться к традиционным ценностям -большая, дружная семья, которая заинтересована в рождении детей, вера вОтечество, знание истории. Вот в чем сила общества", – уверен Александр Бастрыкин. Также он наградил памятными медалями в ознаменование 75-летияПобеды в Великой Отечественной войне наиболее выдающихся членов Ассоциации и ученых из России, Сербии,Болгарии, Киргизии, Азербайджана, Гагаузии и других стран.Свой фундаментальный труд разработала и издала группа авторов, в которую входят ИльгамРагимов, Сергей Бабурин, Юрий Дук, Александр Коробеев, Юрий Голик.Президент Международной Славянской Академии наукпрофессор Сергей Бабурин, продолжая деловую программу международной конференции, также отметил важность международной интеграции."Наша задача – укрепить сотрудничество юридической общественности", – подчеркнул он. Сергей Бабурин отметил также, что вынесенные на рассмотрение участниками конференции вопросы касаются понимания роли современного государства. "Мы говорим о государстве как социальном явлении, воплощении духовногоединства народа и власти, о правовой основе культурно-экономическогосотрудничества и социального развития государств", – заключил президент Международной Славянской Академии наук.Напомним, Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона была создана и зарегистрирована в Болгарии. Целью объединения тогда называлась организация сотрудничества юристов из стран региона, однако за время работы география и функции были значительно расширены.На данный момент Ассоциация поддерживает соотечественников, помогает молодым юристам в обучении ирешает глобальные вопросы правового порядка в законодательной деятельности и вработе по защите прав человека. Учредителями и членами объединения выступают представители таких стран как Азербайджан, Россия, Болгария,Турция, Казахстан, Греция, Иран, Албания, Сербия, Украина, Белоруссия. Президентом Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона является доктор юридических наук, профессор, заслуженныйюрист Азербайджанской Республики Ильгам Рагимов.