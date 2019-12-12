Мужчина, находясь в торговом центре, похитил сумку посетительницы

В конце ноября текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от 63-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что в одном из торговых центров города у неё была похищена сумка с имуществом. Сумма ущерба составила 16 100 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке. В результате по подозрению в причастности к хищению имущества был задержан ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель.Установлено, что фигурант, находясь в магазине, заметил, как женщина, разглядывая товар, отвлеклась и оставила сумку без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил имущество, после чего скрылся. Похищенное, два зарядных устройства для телефона и кошелек, подозреваемый продал, а денежные средства в сумме 11600 рублей потратил на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».