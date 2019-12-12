Ещё одного пострадавшего доставили в больницу

11 декабря в деревне Кондраково Муромского района случился пожар в квартире в жилом доме на улице Зелёной. В результате пожара один человек погиб, один пострадал, сообщает МЧС России по Владимирской области.Спасатели, прибывшие на вызов, ликвидировали горение на площади 20 кв.м в течение получаса. В результате пожара сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры, также немного пострадала соседняя квартира.На пожаре был обнаружен пострадавший. 51-летний мужчина с ожогами был доставлен в Муромскую городскую больницу. Помимо него в доме было найдено тело погибшего, по предварительным данным, 52-летнего мужчины. Причины пожара устанавливаются, но возможно, что он случился из-за неосторожного обращения с огнём.