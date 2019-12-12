Злоумышленница воспользовалась моментом, когда пенсионерка отвлеклась на выбор товара, и похитила сумку...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский»г. Москвы задержали подозреваемую в краже имущества у пенсионерки.В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 72-летняя жительница столицы. Пожилая женщина рассказала, что в одном из столичных гипермаркетов неизвестное лицо похитило у нее сумку с личными вещами и денежными средствами. Сумма материального ущерба составила порядка 53 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за аналогичное противоправное деяние 26-летняя приезжая из одного из регионов России.Как установили полицейские, злоумышленница воспользовалась моментом, когда пенсионерка отвлеклась на выбор товара, и похитила сумку. Находившимися в ней денежными средствами и личными вещами она распорядились по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)010-51-79