В Приморском крае при буксировке частично затонула подводная лодка, отправленная на утилизацию.

В Приморском крае при буксировке частично затонула подводная лодка, отправленная на утилизацию, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, ЧП произошло вечером 11 декабря. Во время буксировки 72-метровая подводная лодка легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Носовая часть находится над водой. На подлодке не было экипажа, она шла без топлива на утилизацию с помощью спасательного буксира.По данным Росморречфлота, для экологии и населения угрозы нет. Решается вопрос о привлечении спасательных средств для поднятия подлодки.Как уточнили в штабе Тихоокеанского флота, подводная лодка "Чита" (бортовой номер — Б260, проект 877) была исключена из состава Тихоокеанского флота в 2013 году. В ноябре 2019 года корпус лодки был передан акционерному обществу "Аскона", которое и осуществляло ее буксировку на утилизацию в Находку. Лодку сперва отбуксировали в Находку, но там по каким-то причинам ее не приняли, поэтому направили в залив Восток.