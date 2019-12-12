В минувшую среду, 11 декабря, в Уфе произошла серьезная авария. На улице Строительная столкнулись ВАЗ-2107 и Hyundai Accent. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля был пьян. В ..

В минувшую среду, 11 декабря, в Уфе произошла серьезная авария. На улице Строительная столкнулись "ВАЗ-2107" и Hyundai Accent.По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля был пьян. В результате аварии он получил травмы. Женщина за рулем иномарки также пострадала. Подробности ДТП устанавливаются, сообщает .