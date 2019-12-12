Каждого он потребовал перевести ему не менее 8 тысяч рублей

В Юрьев-Польском возбуждено уголовное дело в отношении неизвестного лже-прокурора, обманувшего директоров местных школ. Мужчина вызвал руководителей на приём, попросив предварительно перевести деньги ему на телефонный счёт, сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.11 декабря в прокуратуру Юрьев-Польского на приём пришли руководители образовательных учреждений региона, якобы вызванные на приём. Каждый из них получил звонок от неизвестного мужчины, представившегося прокурором района. Мужчина попросил явиться к нему на приём с документами, но перед этим перевести не менее 8 тысяч на указанные им телефонные номера.Полиция Юрьев-Польского возбудила уголовное дело по статье мошенничество. Руководители других организаций были предупреждены о новой схеме.«Напоминаем, что сотрудники правоохранительных и надзорных органов не могут требовать передачи им лично либо через третьих лиц материальных. В данном случае под видом должностных лиц различных органов и учреждений действуют мошенники.В случае если к Вам обратились от имени какого-либо должностного лица с требованием о передаче материальных ценностей, необходимо обращаться в правоохранительные органы, прежде чем совершать конкретные действия. Будьте бдительны!», - сообщили в прокуратуре по Владимирской области.