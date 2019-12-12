В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве выявили притон для потребления наркотических средств на улице Паперника.Сотрудники полиции установили, что безработная 45-летняя местная жительница предоставляла свою квартиру наркозависимым людям для употребления ими запрещенных веществ. В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли вещества и предметы, свидетельствующие о том, что в обследуемом помещении употребляются наркотические средства.По данному факту возбуждено отделом дознания ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18