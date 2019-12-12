В первом матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз принимал Бостон Брюинз. Столичный клуб одержал победу с результатом 3:2.

В первом матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Бостон Брюинз". Столичный клуб одержал победу с результатом 3:2.Первый период остался за "Бостоном", но во втором Ти Джей Оши забросил две шайбы и вывел "Вашингтон" вперед. Вторая шайба была заброшена после паса Евгения Кузнецова. В третьем периоде гости сравняли счет, но через две минуты Джон Карлсон забросил третью шайбу в ворота "Брюинз", ставшую победной."Вашингтон" выиграл 3:2. Евгений Кузнецов набрал одно очко за передачу и теперь на его счету 12 голов и 19 передач. Александр Овечкин результативных действий не совершил.