Для церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым был выбран построенный при нем же Храм Христа Спасителя продолжается. Гроб с телом решено было не открывать. И это навело народ на нехорошие подозрения.

Для церемонии прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым был выбран построенный при нем же Храм Христа Спасителя продолжается. Гроб с телом решено было не открывать. И это навело народ на нехорошие подозрения.Домовина Лужкова накрыта российским триколором. В этом нет ничего странного – Лужков до снятия с поста столичного головы "в связи с утратой доверия" был обласкан властью – получал благодарности и грамоты от президентов, становился лауреатом государственных премий.Гроб Лужкова сделан из дубы и бука, изнутри декорирован натуральным шелком и бархатом, а фурнитура выполнена из бронзы. Стоит такое изделие итальянских гробовых дел мастеров не менее 400 тысяч рублей. Человек, который при жизни жил в хоромах за 400 миллионов, конечно, достоин и подобного последнего дома.Интересно, что по просьбе семьи, крышку гроба решили не открывать. Данный факт, как пишет спровоцировал у присутствующих предположения о том, что обстоятельства смерти Лужкова точно неизвестны. По официальной версии, бывший градоначальник скончался после операции на сердце, по другой – в результате анафилактического шока.Но нашлись и те, кто решил, что гроб на самом деле пустой. Провожающие шепчутся, что, может быть, смерть могла быть срежиссирована, чтобы он мог просто скрыться, а в Мюнхене ему могли проводить не операцию на сердце, а менять внешность при помощи чудес пластической хирургии. Бог ведает, как оно было на самом деле. Но данная конспиралогическая теория кажется интересной.