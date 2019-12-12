В четверг ЦСКА проведет последний матч группового этапа Лиги Европы. Армейцы встретятся в Барселоне с местным Эспаньолом.

В четверг ЦСКА проведет последний матч группового этапа Лиги Европы. Армейцы встретятся в Барселоне с местным "Эспаньолом".ЦСКА, проводящий свой последний матч в календарном году, лишился шансов на выход из группы. Однако главный тренер армейцев Виктор Гончаренко утверждает, что его команда приехала в Барселону за победой. " Футболисты выходят на поле для того, чтобы играть. Вне зависимости от времени года. Они хотят видеть мяч, хотят тренироваться, побеждать. На данный момент не вижу ни усталости, ни отпускного настроения. Все настроены очень хорошо и хотят играть. Важны и рейтинговые очки, и просто победа. Мы помним, с каким хорошим настроением ушли в отпуск год назад, и хотим повторить это", — приводит слова Виктора Гончаренко РИА Новости."Эспаньол", уже обеспечивший выход из группы, неудачно играет в чемпионате Испании, где занимает последнее место. Не исключено, что хозяева поля сыграют вторым составом, чтобы поберечь основных игроков. "В испанских командах нет большой разницы между условными первым и вторым составами. "Эспаньол" выставит квалифицированных игроков, испанские футболисты технически и тактически очень хорошо обучены. Мне нравится настрой нашей команды. Мы хорошо сыграть независимо от состава соперника", — добавил Гончаренко.