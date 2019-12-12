Окружение Владимира Зеленского намерено допустило ошибку в переводе итогового коммюнике нормандского саммита в Париже. Такое мнение выразил глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук в прямом эфире программы 60 минут, комментируя скандал с переводом коммюнике.

Окружение Владимира Зеленского намерено допустило ошибку в переводе итогового коммюнике "нормандского саммита" в Париже. Такое мнение выразил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в прямом эфире программы "60 минут", комментируя скандал с переводом коммюнике.По его словам, в опубликованном на Украине парижском коммюнике есть несоответствие оригиналу. Внесена поправка, которая является фальсификацией официального документа."Понятие особого статуса определяется не только законом об особом статусе местного самоуправления, но и изменениями в конституцию", — отметил Медведчук.Но Зеленский и его команда — против внесения изменений в украинскую конституцию, поэтому и был фальсифицирован документ. "Действующая власть не стремится к мирному урегулированию ситуации", — подчеркнул украинский политик.Лидер фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" рассказал, что они предложили свой законопроект о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса."Этот закон должен существовать на постоянной основе. А порядок введения в действие мог бы проходить через "формулу Штайнмайера", — сказал Виктор Медведчук."Нормандская четверка" договорилась обсуждать все правовые аспекты особого статуса, а украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты закона об особом статусе". Таким образом, Киев сужает понятие особого статуса до одного закона.