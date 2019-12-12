В четверг ЛДПР торжественно отметит своё 30-летие в Кремлевском Дворце. Накануне с лидером либерал-демократов встретился Владимир Путин. Президент поздравил Владимира Жириновского и его сторонников с юбилеем партии, отметив ее роль в развитии России.

В четверг ЛДПР торжественно отметит своё 30-летие в Кремлевском Дворце. Накануне с лидером либерал-демократов встретился Владимир Путин. Президент поздравил Владимира Жириновского и его сторонников с юбилеем партии, отметив ее роль в развитии России."Я вас поздравляю, всех членов партии, всех, кто вас поддерживает с этим событием. Деятельность ЛДПР стала реальным фактором политической жизни страны. Хочу вас поблагодарить за все, что вы делаете для развития страны — и в Государственной думе, и в текущей работе", — цитирует главу государства телеканал "Россия 24"."Могут быть споры по поводу того, как нам добиться тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим, но я знаю, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы страна жила лучше, была крепче, чувствовала себя увереннее, и люди жили в более комфортных условиях", — добавил Владимир Путин.