В региональном отделении Центробанка прошло мероприятие в формате пресс-завтрака, посвященное проблеме противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.

В Отделении по Владимирской области Главного управления центрального Банка РФ по ЦФО состоялся пресс-завтрак для представителей региональных средств массовой информации. Участники встречи обсудили вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий, дистанционным мошенничествам и хищениям с применением инструментов социальной инженерии, а также методах защиты от них.В качестве спикеров на мероприятии выступили представители Отделения по Владимирской области Главного управления центрального Банка РФ по ЦФО, УМВД России по Владимирской области, Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.Открыл встречу начальник 7 отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области Ярослав Лазарев. Он отметил, что данная проблематика очень актуальна в современных реалиях, и довел до сведения присутствующих виды мошенничеств с использованием современных технологий и статистику таких преступлений. Также полицейский привел примеры эффективной работы органов внутренних дел по противодействию кибермошенникам.Представители регионального Отделения Центробанка акцентировали внимание на способах защиты от киберпреступлений, рассказали о кредитных нелегальных практиках, характерных для региона, мошенничествах на финансовых рынках.В завершение мероприятия выступили студенты Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ с докладами о финансовых пирамидах и их разновидности - т.н. хайп-проектах в Интернете.Подводя итог мероприятия, спикеры отметили, что только совместные усилия по противостоянию киберпреступности и профилактическая работа, в том числе с привлечением средств массовой информации, помогут уберечь сбережения простых граждан от посягательств со стороны мошенников.