Генеральный директор предстанет перед судом

Во Владимире генеральный директор ООО «ВладВторПласт» предстанет перед судом за сокрытие доходов, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Руководитель предприятия, занимающегося обработкой отходов лома и пластмасс, приступив к работе, в марте 2015 стал нарушать налоговое законодательство. В результате у предприятия образовалась задолженность свыше 10 млн рублей.Зная, что налоговая уже пыталась взыскать задолженность, руководитель всё равно продолжал нарушать закон и производил расчёты с основными контрагентами в обход государственного финансового контроля.В результате он сокрыл около 6 млн рублей доходов, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки в бюджет. Сейчас ООО ПКФ «ВладВторПласт» прекратило свою деятельность. Генеральный директор признал вину и предстанет перед судом в ближайшее время.