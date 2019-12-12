Никто не пострадал

11 декабря во Владимире случился пожар трёхквартирном доме на улице Рабочая. Жильцы смогли самостоятельно покинуть горящее здание, сообщает МЧС России по Владимирской области.Площадь пожара составила 120 кв.м. Дом полностью сгорел. По предварительной информации, одна из квартир в доме была нежилая. В здании на момент возгорания находились 5 человек, в том числе 1 ребёнок, сумевшие покинуть дом самостоятельно.К счастью, никто не пострадал. Дознаватели устанавливают причины возгорания.