В ноябре он утащил школьницу к себе домой

Во Владимире полиция задержала мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования малолетней девочки. СледКом РФ просит жителей Владимирской области помочь в поиске других жертв этого человека.5 ноября мужчина схватил на улице 9-летнюю девочку и затащил к себе домой, где пытался изнасиловать. Школьница смогла убежать из квартиры, когда в ней зазвонил домофон. В тот же день полиция задержала мужчину у него дома.Обвиняемый признал свою вину. Его взяли под стражу. Ему предъявлено обвинение в иных насильственных действияя сексуального характера в отношении малолетней. Однако в СледКоме считают, что 57-летний владимирец может быть причастен к другим похожим преступлениям и просят жителей области внимательно изучить фотографию нападавшего, вдруг чьему-то ребёнку его лицо покажется знакомым.