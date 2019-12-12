Собственники смогу забрать конструкции, возместив стоимость демонтажа

Во Владимире 12 декабря начнётся принудительный демонтаж объектов наружной рекламы. По информации пресс-службы мэрии, за повреждения никто не несёт ответственности.Ранее владельцам рекламных стендов были направлены предписания о демонтаже, но те никак на них не отреагировали. Претензии были адресованы компаниям и магазинам на улице Мира, Нижней Дуброве, Проспекте Ленина и других.Собственники смогу забрать конструкции, возместив стоимость демонтажа. Спустя месяц, если никто не придёт, рекламы утилизируют.