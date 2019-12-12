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<a href="https://33live.ru/novosti/12-12-2019-voobshhe-ne-xochet-vystupat-blizkij-chelovek-nazval-rotaru-sumasshedshej.html" target="_blank">Вообще не хочет выступать: близкий человек назвал Ротару сумасшедшей</a> - Говорят, София Ротару выступает, чтобы обеспечить свою многочисленную родню. Якобы артистка и вовсе не хочет выходить на сцену, но ее уговаривают.