Московский Локомотив проведет шестой матч группового турнира Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Стали известны стартовые составы команд.

Московский "Локомотив" проведет шестой матч группового турнира Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Стали известны стартовые составы команд.В воротах "Локомотива" снова не будет голкипера сборной страны Гильерме Маринато. Пост номер один займет Антон Коченков. Также начнет встречу с первых минут защитник Саломон Квирквелия. Полностью состав железнодорожников выглядит следующим образом: Антон Коченков (вратарь), Соломон Кверквелия, Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука, Гжегож Крыховяк, Мацей Рыбус, Рифат Жемалетдинов, Мурило, Алексей Миранчук, Эдер.Соперник "Локомотива" мадридский "Атлетико" начнет матч в таком составе: Ян Облак (вратарь), Киран Триппьер Фелипе, Марио Эрмосо, Ренан Лоди, Анхель Корреа Томас Парти, Сауль Ньигес, Коке, Жоау Феликс, Альваро Мората. После пяти туров "Атлетико" занимает второе место с 7 очками. У "Локомотива" 3 очка и последнее место. Москвичи потеяли шансы на продолжение борьбы в европейских кубках.