Невролог Василий Генералов считает, что даже у здоровых людей некоторые появившиеся в последнее виды новогодних гирлянд со светодиодами могут вызвать приступ эпилепсии.

Невролог Василий Генералов считает, что даже у здоровых людей некоторые появившиеся в последнее виды новогодних гирлянд со светодиодами могут вызвать приступ эпилепсии.Эксперт пояснил, что если давно существующее классическое световое оформление не вызывает проблем, то новые гирлянды несут реальную угрозу для здоровья: их ставят в мелькающие режимы, и для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять серьезную опасность для здоровья, сообщает радио Sputnik. При этом вероятность возникновения припадка из-за резкой контрастности может возникнуть у любого даже здорового человека, что ранее доказали компьютерные игры.Василий Генералов считает, что на гирляндах, которые могут спровоцировать приступ, нужно обязательно размещать соответствующее предупреждение. Но и при условии наличия таких предупреждений опасность контакта с такими украшениями высока, так как в домашних условиях человек вправе отказаться от их использования, а на улице избежать возможного негативного воздействия не удастся.Специалист рассказал, что нужно делать, чтобы свести такое последствие к минимуму. По его словам, если появляется дискомфорт от воздействия ярких огней, следует отвернуться или закрыть глаза рукой — практика показывает, что если просто зажмурить глаза, это не спасает от ярких огней. Место, где идет световая провокация, следует незамедлительно покинуть, и это единственная помощь в этой ситуации.