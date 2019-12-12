В Мадриде начался матч Лиги чемпионов между местным Атлетико и московским Локомотивом. Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.

В Мадриде начался матч Лиги чемпионов между местным "Атлетико" и московским "Локомотивом". Вратарь москвичей Антон Коченков уже на второй минуте отбил пенальти.На второй минуте Коченков руками задел нападающего хозяев Альваро Морату, и в ворота москвичей был назначен 11-метровый. Исполнил удар англичанин Киран Трипьер, но Коченков смог отбить мяч на угловой.Однако "Атлетико" продолжил давление на ворота "Локомотива", и на 17 минуте мадридцы получили право на второй пенальти. На этот раз Жоау Феликс был точен. "Атлетико" повел в счете 1:0.