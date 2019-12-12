Московский Локомотив проиграл в Мадриде местному Атлетико со счетом 0:2. Это поражение для москвичей стало пятым в групповом турнире, и они заняли последнее место в группе D.

Московский "Локомотив" проиграл в Мадриде местному "Атлетико" со счетом 0:2. Это поражение для москвичей стало пятым в групповом турнире, и они заняли последнее место в группе D.Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признал закономерным итог группового турнира. "Локомотив" объективно на своем месте, турнирная таблица нам свое место определила справедливо. Это все, что я могу сказать", — приводит слова Семина РИА Новости.Юрий Семин заявил, что стоит прислушаться к словам Андрея Аршавина, выступившим за возвращение к системе "весна – осень". "Аршавин — парень, который сам хорошо играл в футбол, прекрасно знает наш чемпионат, имеет право на свое суждение. К нему нужно прислушаться",