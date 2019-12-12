В эфире программы Пусть говорят на Первом канале появилась Юлия Глаговская, которая 20 лет назад заявила, что является тайной дочерью балерины Майи Плисецкой. Градус эмоций в студии зашкаливал.

В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале появиласьЮлия Глаговская, которая 20 лет назад заявила, что является тайной дочерьюбалерины Майи Плисецкой. Градус эмоций в студии зашкаливал.Юлия Глаговская считает, что в 1976 году ее тайно родила Майя Плисецкая. Якобы балерина не хотела заниматься ребенком, поэтому отдала малышку навоспитание родственнику, сотруднику КГБ Борису Глаговскому и его жене. В студииток-шоу "Пусть говорят" Юлия рассказала, что артистка балета ее тайно навещалав приемной семье.По словам Глаговской,она не причастна к статье, которая вышла в 1999 году и наделала много шума. Онане раскрывала журналистам своего родства с танцовщицей. Тайну обнародовала тетя и приемная мать Майи Плисецкой Суламифь Мессерер.Так как статья о брошенной дочери вышла еще при жизнивеликой балерины, она тут же получила опровержение. Плисецкаязаявила, что никогда в жизни не рожала. В моментпоявления Юлии на свет она была на гастролях в Австралии и тому есть свидетели.Майя Михайловнаподала на Глаговскую в суд. Артистка предоставила Фемиде справку из гинекологии. Балеринавыиграла дело. Ей присудили небольшую денежную компенсацию, газету обязали напечататьопровержение.Эксперты программы заметили несостыковки врассказе Глаговской. В год, когда родилась Юлия, Майе Михайловне исполнилось51. Забеременеть, выносить и родить в таком возрасте практически невозможно,тем более балерине, которая всю жизнь изнуряла организм диетами инечеловеческими нагрузками.Друзья Плисецкойвспоминают, что та не хотела иметь детей. Если верить автору биографии балериныМарии Багановой, артиста была беременна от мужа Родиона Щедрина, но решилась на аборт.К большому сожалению сделать ДНК-тест сегодня невозможно.Когда в 2015 году Майя Плисецкая умерла, ее кремировали. Стоит отметить, что прижизни балерина от генетической экспертизы с предполагаемой дочерью отказалась.ЮлияГлаговская в эфире устроила скандал. Она обвинила ведущего шоу ДмитрияБорисова в клевете. Женщина заявила, что всю программу ей "затыкали рот" и "переиначивали"ее слова.