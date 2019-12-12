В эфире программы Пусть говорят на Первом канале появилась
Юлия Глаговская, которая 20 лет назад заявила, что является тайной дочерью
балерины Майи Плисецкой. Градус эмоций в студии зашкаливал.
В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале появилась
Юлия Глаговская, которая 20 лет назад заявила, что является тайной дочерью
балерины Майи Плисецкой. Градус эмоций в студии зашкаливал.
Юлия Глаговская считает, что в 1976 году ее тайно родила Майя Плисецкая. Якобы балерина не хотела заниматься ребенком, поэтому отдала малышку на
воспитание родственнику, сотруднику КГБ Борису Глаговскому и его жене. В студии
ток-шоу "Пусть говорят" Юлия рассказала, что артистка балета ее тайно навещала
в приемной семье.
По словам Глаговской,
она не причастна к статье, которая вышла в 1999 году и наделала много шума. Она
не раскрывала журналистам своего родства с танцовщицей. Тайну обнародовала тетя и приемная мать Майи Плисецкой Суламифь Мессерер.
Так как статья о брошенной дочери вышла еще при жизни
великой балерины, она тут же получила опровержение. Плисецкая
заявила, что никогда в жизни не рожала. В момент
появления Юлии на свет она была на гастролях в Австралии и тому есть свидетели.
Майя Михайловна
подала на Глаговскую в суд. Артистка предоставила Фемиде справку из гинекологии. Балерина
выиграла дело. Ей присудили небольшую денежную компенсацию, газету обязали напечатать
опровержение.
Эксперты программы заметили несостыковки в
рассказе Глаговской. В год, когда родилась Юлия, Майе Михайловне исполнилось
51. Забеременеть, выносить и родить в таком возрасте практически невозможно,
тем более балерине, которая всю жизнь изнуряла организм диетами и
нечеловеческими нагрузками.
Друзья Плисецкой
вспоминают, что та не хотела иметь детей. Если верить автору биографии балерины
Марии Багановой, артиста была беременна от мужа Родиона Щедрина, но решилась на аборт.
К большому сожалению сделать ДНК-тест сегодня невозможно.
Когда в 2015 году Майя Плисецкая умерла, ее кремировали. Стоит отметить, что при
жизни балерина от генетической экспертизы с предполагаемой дочерью отказалась.
Юлия
Глаговская в эфире устроила скандал. Она обвинила ведущего шоу Дмитрия
Борисова в клевете. Женщина заявила, что всю программу ей "затыкали рот" и "переиначивали"
ее слова.