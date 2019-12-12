В распоряжении СМИ появились свежие детали о состоянии Анастасии Заворотнюк, которую якобы частично парализовало. Сообщается, что это может быть не единственной проблемой.

В распоряжении СМИ появились свежие детали о состоянии Анастасии Заворотнюк, которую якобы частично парализовало. Сообщается, что это может быть не единственной проблемой.До недавнего времени не сообщалось, где конкретно проходит реабилитацию Анастасия Заворотнюк. Однако телеграм-канал Mash утверждает, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" наблюдается в Европейском медицинском центре. Якобы правая сторона у артистки остается парализованной. В связи с этим медики назначили новый курс лечения.Но не все так просто. Анастасии Заворотнюк грозит тромбоз. Дескать, чтобы мышцы у нее не атрофировались и не образовались тромбы, артистке прописали массаж. Сообщается, что в настоящее время состояние актрисы стабильное.Говорят, рядом со звездой сериала "Моя прекрасная няня" находятся посменно мать и муж, фигурист Петр Чернышев. Семья актрисы ни разу не выступила с официальным комментарием о том, что происходит с Анастасией Заворотнюк. Поэтому доподлинно ничего неизвестно о состоянии актрисы. Впрочем, все же есть один источник.11 Дек 2019 в 4:42 PSTВ "Инстаграм" есть аккаунт, созданный в поддержку актрисы. Говорят, его ведут близкие знаменитости. Накануне, 11 декабря, там прокомментировали информацию о парализации . Впрочем, это было сделано крайне размыто и ясности не прибавило."Мы по-прежнему не планируем давать никаких комментариев в СМИ, потому что, при всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", – отмечается в свежем сообщении. Отметим, что публикация представляет собой скриншот заголовков из новостной ленты, в которых утверждается, что "Заворотнюк парализовало навсегда".