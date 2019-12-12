Водитель экскаватора во время проведения работа на федеральной трассе Р-21 Кола обнаружил под землей скелет ребенка. Детские кости пролежали на глубине двух метров около 70 лет, сообщает ..

Водитель экскаватора во время проведения работа на федеральной трассе Р-21 "Кола" обнаружил под землей скелет ребенка. Детские кости пролежали на глубине двух метров около 70 лет, сообщает телеканалИсследователи, прибывшие на место обнаружения, предположили, что останки принадлежали ребенку, который погиб в возрасте от 8 до 10 лет. Примечательно, что он был захоронен в годы Великой Отечественной войны. Останки отвезли в морг Кировска.