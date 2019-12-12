Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста,
рассказал, как пытался прикоснуться к прекрасному. Артист пришел смотреть
балет, но на середине спектакля его попросили с вещами на выход.
Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста,
рассказал, как пытался прикоснуться к прекрасному. Артист пришел смотреть
балет, но на середине спектакля его попросили с вещами на выход.
Василий Вакуленко стал героем очередного выпуска ютуб-шоу Екатерины
Варнавы. Общаясь с детьми и подростками артист признался,
что не любит балет. По мнению рэпера Басты, этот вид сценического искусства
давно устарел.
Не так давно Василий и его жена посетили Большой театр. Звездная
чета смотрела постановку "Ромео и Джульетта".
"Мне показалось немного комичным. Люди с маленькими мечами,
с кортиками. Мне не хватило..." – поделился впечатлениями Василий Вакуленко.
По словам рэпера Басты в какой-то момент ему стало так скучно,
что он принялся комментировать происходящее на сцене. Сидящие рядом зрители
юмора Василия не поняли. Не оценила острот Вакуленко и его жена. Супруга вышвырнула артиста из зала на глазах у сотни людей.
Также Василий Вакуленко рассказал, что ранее писал музыку
для театра. участвовал в создании одной из постановок Андрея
Кончаловского. "Небольшой эпизод писал, уже
не помню по какому произведению постановка", – добавил артист.
После Василий отметил, что никогда не представлял себя на
месте театрального режиссера. "Я в этом очень слабо разбираюсь, плохо образован
для этого. Слабо себе представляю, как это люди создают, когда хожу в театр", -
сказал в