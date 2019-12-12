Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, рассказал, как пытался прикоснуться к прекрасному. Артист пришел смотреть балет, но на середине спектакля его попросили с вещами на выход.

Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста,рассказал, как пытался прикоснуться к прекрасному. Артист пришел смотретьбалет, но на середине спектакля его попросили с вещами на выход.Василий Вакуленко стал героем очередного выпуска ютуб-шоу ЕкатериныВарнавы. Общаясь с детьми и подростками артист признался,что не любит балет. По мнению рэпера Басты, этот вид сценического искусствадавно устарел.Не так давно Василий и его жена посетили Большой театр. Звезднаячета смотрела постановку "Ромео и Джульетта"."Мне показалось немного комичным. Люди с маленькими мечами,с кортиками. Мне не хватило..." – поделился впечатлениями Василий Вакуленко.По словам рэпера Басты в какой-то момент ему стало так скучно,что он принялся комментировать происходящее на сцене. Сидящие рядом зрителиюмора Василия не поняли. Не оценила острот Вакуленко и его жена. Супруга вышвырнула артиста из зала на глазах у сотни людей.Также Василий Вакуленко рассказал, что ранее писал музыкудля театра. участвовал в создании одной из постановок АндреяКончаловского. "Небольшой эпизод писал, ужене помню по какому произведению постановка", – добавил артист.После Василий отметил, что никогда не представлял себя наместе театрального режиссера. "Я в этом очень слабо разбираюсь, плохо образовандля этого. Слабо себе представляю, как это люди создают, когда хожу в театр", -сказал в