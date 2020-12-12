Телевизионную версию композиции зрители нашего телеканала увидят первыми.

Ну а вот и долгожданное продолжение истории о фотомодели родом из Владимира, которая отказала нападающему сборной Бразилии футболисту Неймару.После нашего сюжета отечественные СМИ растиражировали эту новость на многих ресурсах и теперь в Бразилии Нина Бычкова пожалуй самая популярная русская модель. Тысячи поклонников ежедневно оставляют ей в соцсетях признания в любви. Известный бразильский рэпер Mazza даже посвятил ей музыкальную композицию под названием «Ninamood». Трек презентовали 6 декабря, в день рождения Нины. За считанные часы он собрал несколько тысяч просмотров на ютубе. Девушка оценила старания музыканта и призналась, что трек ей очень понравился. На обложке естественно сама модель на фоне ночного Дубая. Походка как в кино, взгляд меняющий мир, роскошная жизнь, в которой есть Lamborghini (ламборгини) и брильянты - вдохновенно поет Mazza. Но лучше как говорится один раз увидеть. Телевизионную версию композиции зрители нашего телеканала увидят первыми. Итак смотрим.