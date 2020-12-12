В Минске разрабатывают варианты применения совместной группировки войск России и Белоруссии. Военный эксперт Александр Алесин считает, что против республики может быть реализован сценарий так называемой гибридной агрессии.

В Минске разрабатывают варианты применения совместной группировки войск России и Белоруссии. Военный эксперт Александр Алесин считает, что против республики может быть реализован сценарий так называемой гибридной агрессии.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 10 декабря представил Александру Лукашенко план действий совместной с Россией группировки. Президент указал на активность НАТО и призвал генералов не расслабляться.Лукашенко уверен, что как только он объявит об угрозе Белоруссии с Запада, Россия сразу придет на помощь, считает Алесин. По мнению эксперта, в белорусском руководстве опасаются сценария гибридной агрессии против республики.Ее отличие от обычной войны в том, что явного признака боевых действий нет. Ягрессор пытается с помощью вооруженной и финансируемой им оппозиции свергнуть неугодную влать, пояснил Алесин.По словам эксперта, Лукашенко напуган и опасается, что Запад выберет такой вариант для его свержения. До выборов президент считал, что основная угроза исходит от России, теперь он видит главного врага в Европе, добавил политолог."Для противодействия этим угрозам и вносятся изменения в план применения совместной группировки Беларуси и России", – подчеркнул Алесин.Лукашенко говорил о возможном вторжении НАТО с первых дней политического кризиса. Он привел войска в боеготовность и перебросил к западным границам подразделения десантников, системы залпового огня и противовоздушной обороны. На совещании с чиновниками в конце октября президент заявил, что Белоруссия будет сражаться до последнего солдата.