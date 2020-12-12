14 декабря соберётся райсовет, который должен утвердить его увольнение.

Вечером 11 декабря стало известно, что из-за состояния здоровья с поста главы администрации Петушинского района уходит Сергей Великоцкий.Сергей Борисович руководил муниципалитетом с 2014 года. В 2018 году был переизбран на второй срок, а 14 декабря должен собраться райсовет, который примет его отставку.В СМИ также появилась информация, что 59-летний чиновник написал заявление о выходе из партии, но в региональном исполкоме «Единой России» не подтвердили эти сведения. Никаких заявлений от руководителя не поступало.Ранее он занимал должность замглавы муниципалитета, а в 2010 был избран депутатом в местный горсовет. С 1982 по 2007 Сергей Великоцкий проходил службу на различных командных должностях в Минобороны и МВД. В 2007 году уволился в запас в звании генерал-майор.