Вакцина «Спутник V» предназначена для медработников.

Костромская область получила 300 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.Вакцина предназначена для медработников шести лечебных учреждений: городской и окружных больниц Костромы №1 и №2, окружных больниц Шарьи и Галича, областная клинической больницы. В медучреждения вакцина поступает в специальных термоконтейнерах.«Это уже вторая поставка вакцины «Спутник V» в регион. На первом этапе прививки сделали 42 врача, которые работают в «красных зонах» больниц. После прививки у всех медработников выработались антитела к коронавирусу»,- говорится в сообщении.В Костромскую область поступит еще 242 дозы препарата «Спутник V» до конца года.В департаменте здравоохранения региона сообщили, что массовая вакцинация населения от коронавируса должна начаться в I полугодии 2021 года. В первую очередь будут прививаться медики, педагоги, воспитатели детсадов.