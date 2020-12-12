Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Возгорание произошло ночью около 2 часов в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района.Загорелся частный дом на улице Горького. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных подразделений дом горел по всей площади.Площадь пожара составила 40 кв. м.На месте пожара обнаружен погибший 62-летний мужчина, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области)