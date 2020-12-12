При личном досмотре полицейские изъяли у одного из злоумышленников 15 свертков с порошкообразным веществом...

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотического средства.По имеющейся информации, злоумышленники получали крупные партии наркотиков, после чего фасовали их на более мелкие и реализовывали в Московском регионе через тайники-закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий во время очередной попытки сбыта задержаны двое подозреваемых на территории района Косино-Ухтомский. При личном досмотре полицейские изъяли у одного из злоумышленников 15 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 50 граммов.Следователем отдела МВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73