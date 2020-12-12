Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Где справедливость? В Лакинске следователи предъявили обвинение матери девочки, задохнувшейся угарным газом.- Вакцина для нации. Когда жителей Владимирской области начнут прививать от коронавируса?- Инвестиции «в молоко». «Группа компаний Данон» сворачивает производство в областном центре.- Свои для чужих. Волонтеры идут на помощь старикам, многодетным семьям и бездомным животным.- Марсианская зима. Как владимирцы проводят дни в ожидании декабрьских снегопадов?- И... Новогоднее кинопутешествие. На «Серебряных коньках» - в Петербург позапрошлого столетия.